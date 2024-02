IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 184,28 USD zeigte sich die IBM-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die IBM-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 184,28 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 184,55 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 184,00 USD. Bei 184,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 71.259 IBM-Aktien.

Bei 196,89 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Bei 120,55 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 52,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.381,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 16.690,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte IBM am 24.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 22.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,07 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

