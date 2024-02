IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag in Rot

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 184,36 USD.

Die IBM-Aktie gab im AMEX-Handel um 22:15 Uhr um 0,8 Prozent auf 184,36 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 184,36 USD. Bei 184,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 3.375 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 196,40 USD. 6,53 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,60 USD am 12.05.2023. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 52,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. In Sachen EPS wurden 3,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,60 USD je Aktie eingenommen. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,07 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Handel in New York: Dow Jones steigt