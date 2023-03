IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Montagnachmittag

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 128,05 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 128,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 126,47 USD. Zuletzt wechselten 175.373 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 153,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 10,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.01.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 16.690,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.695,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.04.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,47 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

