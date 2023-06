IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

IBM im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 131,02 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 131,02 USD abwärts. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 130,83 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,30 USD. Bisher wurden via New York 73.159 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD an. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 14,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 115,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 13,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14.252,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent gesteigert.

Am 19.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

