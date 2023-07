IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Donnerstagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 126,85 EUR.

Die Aktie notierte um 11:54 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 126,85 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 127,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,95 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.493 Stück gehandelt.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 13,13 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,18 USD gegenüber 2,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

