IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,22 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 142,22 USD zu. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,41 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 142,23 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.897 Stück gehandelt.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 23,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 19.07.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von IBM.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

