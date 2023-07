IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 141,05 USD.

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 141,05 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 141,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,36 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 4.377 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 115,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 21,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.07.2023. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.535,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Trendthema künstliche Intelligenz: Laufen KI-Fonds aktiv verwalteten ETFs bald den Rang ab?

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in IBM angefallen

IBM: Datenlecks kosten im Schnitt mehr als 4 Millionen US-Dollar