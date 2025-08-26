IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 243,51 USD.

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 243,51 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 243,70 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 72.663 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 196,97 USD erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,11 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,69 USD je IBM-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

