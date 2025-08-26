IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochabend mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 245,69 USD.

Das Papier von IBM legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 245,69 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 245,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 242,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 251.057 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei 296,10 USD markierte der Titel am 26.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,52 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 19,83 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,67 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 16,98 Mrd. USD gegenüber 15,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,16 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben