IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 136,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:53 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 136,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 136,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,55 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.560 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 110,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 19.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,57 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht