IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 142,73 USD abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 142,73 USD ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,53 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 143,67 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 75.943 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 7,31 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,55 USD am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,04 Prozent.

Am 19.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von IBM.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,57 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

