IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM fällt am Vormittag

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 143,33 USD.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 143,33 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 143,24 USD nach. Bei 145,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 19.717 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 6,53 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,33 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 19.07.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 2,31 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 15.475,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.535,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte IBM die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

