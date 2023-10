IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 143,63 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 143,63 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 144,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 143,59 USD. Bei 143,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 149.259 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 6,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 16,07 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.752,00 USD gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

