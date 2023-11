IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Mit einem Wert von 155,18 USD bewegte sich die IBM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 155,18 USD. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 155,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 155,13 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,14 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 111.500 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 155,70 USD. 0,34 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Mit Abgaben von 22,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

IBM gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 14.752,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 14.107,00 USD umsetzen können.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,52 USD je IBM-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester

Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittag mit Gewinnen