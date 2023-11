IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagvormittag mit Abschlägen

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 154,93 USD.

Die IBM-Aktie musste um 19:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 154,93 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 154,36 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 155,02 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.187 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.11.2023 markierte das Papier bei 155,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,48 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 22,16 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

