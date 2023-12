IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 163,10 USD.

Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 163,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 163,16 USD. Bei 162,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via AMEX 1.351 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,29 USD an. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 1,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,06 Prozent.

IBM veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.752,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.107,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 28.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,52 USD fest.

