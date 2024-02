Aktienkurs aktuell

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Nachmittag Verluste

28.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 183,90 USD.

Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 183,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 183,90 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 184,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 72.443 IBM-Aktien umgesetzt. Am 26.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,06 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 34,45 Prozent Luft nach unten. Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 24.01.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 22.04.2025 erwartet. Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

