IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 248,44 USD abwärts.

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 248,44 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 246,65 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 195.859 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (265,72 USD) erklomm das Papier am 06.02.2025. Mit einem Zuwachs von 6,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,65 USD ab. Mit Abgaben von 34,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,67 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,92 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 226,67 USD angegeben.

Am 29.01.2025 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,72 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

