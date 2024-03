IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 191,22 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 191,22 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 191,92 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 190,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.274 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.03.2024 auf bis zu 199,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,55 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 58,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten IBM-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,63 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,86 USD. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD gegenüber 3,60 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

