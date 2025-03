IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 243,91 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 243,91 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,68 USD nach. Bei 246,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 82.759 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,30 USD an. Mit einem Zuwachs von 9,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 03.05.2024 auf bis zu 162,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,32 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,92 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 29.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2025 veröffentlicht. Am 29.04.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

