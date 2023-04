IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel IBM 115,00 EUR

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr bei 114,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 115,35 EUR. Die IBM-Aktie sank bis auf 114,95 EUR. Bei 115,05 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.470 Stück gehandelt.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 20,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 1,82 Prozent sinken.

Am 19.04.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

Am 19.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je IBM-Aktie.

