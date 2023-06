IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 131,07 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 131,07 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 130,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 132,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 73.251 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,84 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.252,00 USD – ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.197,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,43 USD je IBM-Aktie.

