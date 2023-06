IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere um 22:15 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 132,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 131,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 9.506 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 152,69 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 13,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 14,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.252,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Die IBM-Bilanz für Q2 2023 wird am 19.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM schlägt nach Red Hat-Deal bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat