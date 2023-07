IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 143,09 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 143,09 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Die IBM-Aktie legte bis auf 143,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 143,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 143,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 126.268 IBM-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 153,16 USD. 7,04 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 19,25 Prozent wieder erreichen.

Am 19.07.2023 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.475,00 USD – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15.535,00 USD eingefahren.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 16.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

