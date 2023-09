IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 140,36 USD ab.

Die IBM-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 140,36 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,28 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 142,14 USD. Zuletzt wechselten 159.508 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2022). Mit einem Zuwachs von 9,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,68 Prozent.

IBM gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15.475,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15.535,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 16.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,57 USD je Aktie belaufen.

