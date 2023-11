IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,4 Prozent auf 155,62 USD.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 155,62 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 156,00 USD. Bei 155,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via AMEX 4.633 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,00 USD an. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

IBM veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,20 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

