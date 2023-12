IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von IBM. Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie zuletzt im AMEX-Handel bei 163,15 USD.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 22:15 Uhr kaum. Das Papier stand via AMEX bei 163,15 USD. Bei 163,50 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 163,08 USD. Bei 163,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 1.418 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,29 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,92 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.752,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,52 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

