IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag tiefer

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 186,54 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 2,0 Prozent auf 186,54 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 186,25 USD. Mit einem Wert von 192,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.104 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 196,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 35,35 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.01.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 3,87 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.381,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD in den Büchern standen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone