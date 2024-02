IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Kursplus

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 185,72 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 186,78 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 82.750 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 196,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,09 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je IBM-Aktie aus.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 17.381,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.690,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 22.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,07 USD je IBM-Aktie belaufen.

