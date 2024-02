IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von IBM konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 185,27 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 185,27 USD aus. Bei 184,19 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.705 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 196,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 53,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass IBM-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,82 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IBM 6,63 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.01.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 3,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 22.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,07 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingefahren

CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Freundlicher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone