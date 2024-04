IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Montagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 167,53 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,11 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,45 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 108.837 Stück gehandelt.

Am 13.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,89 Prozent. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 28,04 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,50 USD.

Am 24.04.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.07.2025 dürfte IBM die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,99 USD je IBM-Aktie.

