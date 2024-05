IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 166,59 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 166,59 USD ab. Die IBM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,28 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 134.853 IBM-Aktien.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. 19,56 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 127,48 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 30,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,81 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,63 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Am 24.04.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte IBM am 24.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,93 USD je IBM-Aktie belaufen.

