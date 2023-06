IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 120,95 EUR.

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 120,95 EUR zu. Die IBM-Aktie legte bis auf 121,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,85 EUR. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 1.426 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Mit einem Zuwachs von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 8,89 Prozent sinken.

IBM gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.252,00 USD – ein Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.197,00 USD erwirtschaftet hatte.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,43 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM schlägt nach Red Hat-Deal bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat