IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag fester

Kurs der IBM

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 132,59 USD.

Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 132,59 USD. Bei 132,61 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.500 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 115,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 19.04.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM schlägt nach Red Hat-Deal bei Apptio zu: NYSE-Titel IBM nach erneuter Milliardenübernahme etwas höher

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat