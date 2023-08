IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 135,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 135,35 EUR zu. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 135,75 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 135,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 1.692 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 7,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 19.07.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 2,31 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.535,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.475,00 USD.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je IBM-Aktie.

