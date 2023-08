IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 146,20 USD.

Das Papier von IBM legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 146,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 146,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 60.845 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,55 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,96 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15.535,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.475,00 USD.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

