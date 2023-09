IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag im Plus

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 134,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,1 Prozent auf 134,20 EUR. Die IBM-Aktie legte bis auf 134,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,75 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.227 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 19.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 15.475,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.535,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

