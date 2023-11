IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Grün

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 156,75 USD. Mit einem Wert von 156,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 79.091 IBM-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (156,75 USD) erklomm das Papier am 29.11.2023. Gewinne von 0,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 1,81 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 14.752,00 USD gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Abgaben

Zuversicht in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester