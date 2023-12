IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 163,81 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 163,81 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 164,18 USD. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 163,64 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.452 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 166,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,52 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 26,41 Prozent sinken.

Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 28.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

