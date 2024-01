IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag um Nulllinie

IBM im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Im New York-Handel kam die IBM-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 187,26 USD.

Im New York-Handel kam die IBM-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 187,26 USD. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 188,41 USD zu. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 186,77 USD. Bei 187,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 121.495 Stück.

Am 26.01.2024 markierte das Papier bei 196,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Abschläge von 35,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

Am 24.01.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 17.381,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.690,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Am 22.04.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

