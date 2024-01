IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich IBM

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 187,08 USD.

Das Papier von IBM legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 187,08 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 187,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,56 USD. Bisher wurden heute 3.218 IBM-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 196,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,60 USD). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 35,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 202,50 USD.

Am 24.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 17.381,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.690,00 USD umgesetzt.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Am 22.04.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,13 USD fest.

