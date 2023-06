IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Freitagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 124,05 EUR.

Um 11:50 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 124,05 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 124,05 EUR. Bei 123,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 932 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,28 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 14,61 Prozent niedriger. Am 09.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 11,16 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 19.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 19.07.2023 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 17.07.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

