IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von IBM zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages.

Um 22:15 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 134,06 USD nach oben. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 134,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,96 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 9.722 IBM-Aktien.

Am 14.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 152,69 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 115,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 14.252,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.197,00 USD erwirtschaftet worden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 19.07.2023 vorlegen. Am 17.07.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,43 USD je IBM-Aktie.

