IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:00 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 134,40 EUR. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 134,10 EUR. Bei 135,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.483 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 145,28 EUR. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 21,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 15.475,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,39 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je IBM-Aktie.

