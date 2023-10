So bewegt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Nachmittag fester

30.10.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 143,80 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 143,80 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 143,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 149.481 Stück. Bei 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 19,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.107,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.01.2024 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels schwächer NYSE-Titel IBM-Aktie freundlich: IBM vermeldet Umsatzsteigerung

