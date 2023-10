IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 135,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:11 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 135,70 EUR zu. Bei 136,05 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 983 IBM-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,06 Prozent. Bei 110,20 EUR fiel das Papier am 09.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.752,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

