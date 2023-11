IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Blick auf IBM-Kurs

Die Aktie von IBM zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die IBM-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 143,45 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die IBM-Papiere um 11:58 Uhr 0,6 Prozent. Bei 143,45 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 142,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.889 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,52 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Am 25.10.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.01.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je IBM-Aktie.

