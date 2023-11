IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 157,83 USD.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 157,83 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 157,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,95 USD. Zuletzt wechselten 112.158 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,84 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,01 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14.752,00 USD im Vergleich zu 14.107,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 23.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag mit Abgaben