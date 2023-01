IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die IBM-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 123,86 EUR nach. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,86 EUR nach. Bei 124,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.031 IBM-Aktien.

Am 22.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 145,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 14,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 104,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,35 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.695,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte IBM am 19.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 16.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,49 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

