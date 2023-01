IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Im XETRA-Handel kam die IBM-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 124,42 EUR. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 124,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 124,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 124,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 145,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 104,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.02.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,95 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,35 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,03 Prozent auf 16.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.695,00 USD umgesetzt.

IBM wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 19.04.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,49 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com